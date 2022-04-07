Челябинская область закупит 130 тыс. доз вакцины от энцефалита для детей

Специалисты Роспотребнадзора озвучили неблагоприятный прогноз на сезон клещевых инфекций в Челябинской области. В регионе закупят 130 тыс. доз вакцины для детей против энцефалита.

По словам заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Ольги Степановой, пик активности клещей традиционно ожидается в мае и июне. Неблагоприятная ситуация ожидается в Нязепетровском, Ашинском, Кусинском, Каслинском районах, а также Карабаше, Чебаркуле и Катав-Ивановске. Об этом сообщает kursdela.biz.

Дети в возрасте от трех до восьми лет смогут привиться бесплатно. Кроме того, все желающие могут сделать прививку от энцефалита за деньги.

Акарицидная обработка в Челябинске будет проведена в апреле и мае. В первую очередь специалисты уделят внимание зеленым зонам вблизи жилых домов, участкам леса около жилой застройки и территориям кладбищ.

В 2021 году клещи укусили почти 14,8 тыс. жителей Челябинской области. Двое пострадавших скончались от инфекций.

Ранее сообщалось, что в Омской области зарегистрирован первый случай укуса клеща. Пострадал 11-летний мальчик в Кировском округе.