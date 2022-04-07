В Петербурге задержали медиков за продажу сертификатов о вакцинации

Семь человек в возрасте от 29 до 50 лет, среди них два врача и медсестра задержаны сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в четверг, 7 апреля, на сайте ведомства.

В полицию поступила оперативная информация о том, что в Петербурге действует организованная группа, состоящая из медицинских работников и их посредников, которые продавали сертификаты о вакцинации гражданам, отказывающимся от прививки.

По информации МВД, сотрудницы поликлиники находили тех, кто не хочет вакцинироваться, но готов купить сертификат.

«За данную опцию они получали вознаграждение в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. После получения денежных средств участники группы осуществляли неправомерный вход в медицинский регистр и вносили подложные сведения о вакцинации заказчиков», — сообщили в МВД.

В ходе расследования, полицейские выявили более 1,5 тыс. граждан, которые оформили фиктивное вакцинирование.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») в связи с незаконным внесением ими информации в «Регистр вакцинированных от COVID».

Шестеро подозреваемых отпущены под обязательство о явке. Решается вопрос об избрании меры пресечения 29-летней врачу-терапевту, которая является организатором схемы.

3 января в Москве были задержаны злоумышленники, изготавливавших поддельные справки о наличии медотвода от вакцинации против коронавируса, а также фальшивые ПЦР-тесты.