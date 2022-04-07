Резкое похолодание прогнозируют в Ростовской области

Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в Ростовской области на следующей неделе. Также в регионе ожидаются дожди.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха 8 апреля достигнет +18 градусов днем, ночью ожидается +7 градусов. В выходные столбики термометров поднимутся до +19…+23 градусов. Осадки при этом маловероятны, но ветер усилится. Об этом пишет RostovGazeta.

С 12 апреля наступит волна похолодания. Температура воздуха снизится до +16, а затем до +12 градусов. Вместе с этим в Ростовской области пойдут дожди. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Ранее МЧС предупредило о заморозках на территории Ставропольского края. В ночь на 8 апреля температура воздуха опустится до -2 градусов.