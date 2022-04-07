Центробанк понизил курс доллара на 8 апреля до 76,2 рубля

Центральный банк (ЦБ) РФ понизил на 8 апреля официальный курс доллара до 76,25 рубля. Об этом в четверг, 7 апреля, следует из данных банка России.

ЦБ установил курс доллара на уровне 76,25 рубля, что на 6 рублей 34,15 копейки ниже предыдущего показателя. Курс евро регулятор понизил на 7 рублей 30,68 копейки, до 83,293 рубля.

Ранее в этот день декан экономического факультета РУДН, доктор экономических наук Юрий Мосейкин заявил, что курс рубля по отношению к доллару на Московской бирже возможно снизить и до 30 рублей за доллар.

Накануне курс доллара Московской бирже опустился ниже 75 рублей впервые с 21 февраля. Евро опустился до 82 рублей впервые с 30 декабря.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что укреплению рубля на Мосбирже способствуют фактор отсутствия нерезидентов, высокая комиссия в 12% на покупку долларов, евро и фунтов, обязательство продавать экспортерами 80% валютной выручки и сложности с импортом из недружественных России стран.

Исторический максимум падения курса российской валюты произошел 10 марта. Тогда стоимость доллара повысилась до 121,53 рубля, евро — до 132,42 рубля. В конце марта рубль начал укрепляться.