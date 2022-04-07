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Политолог оценил данные The Economist о высокой поддержке РФ в мире

Политолог Мартынов объяснил данные The Economist о высокой мировой поддержке России
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Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в четверг, 7 апреля, в беседе с «Известиями» оценил данные журнала The Economist о высокой поддержке России в мире.

Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция
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«У нас на глазах сегодня вершится история, определяется будущее и то, какими ближайшие 100 лет будут международные отношения. <…> Такая масштабная экономическая война, которая сегодня развязана против РФ, сжимает как шагреневую кожу эти 70% (имеются ввиду страны, на которые приходится 70% ВВП. — Ред.), а весь остальной мир, который не входит в группу этих западных стран, внимательно смотрит за Россией, за президентом Владимиром Путиным, который готов сегодня положить конец западному беспределу. <…> Время этой западной гегемонии подходит к концу», — подчеркнул он.

Говоря о ситуации на Украине, эксперт указал на то, что западная коалиция во главе с США будет делать всё, чтобы навсегда разорить и уничтожить украинскую государственность. При этом Россия, в свою очередь, заинтересована в сохранении украинского государства, дружественного, демилитаризированного и денацифицированного, безопасность которого Россия будет обеспечивать сама РФ, добавил Мартынов.

4 апреля журнал The Economist представил результаты исследования, посвященного отношению к России в странах мира после начала специальной операции по защите Донбасса. Результаты показали, что количество государств, вставших на сторону Москвы или сохранивших нейтралитет, для Запада оказалось неожиданно высоким.

Так, с поддержкой российской стороны выступило две трети земного населения, тогда как страны, противостоящие России, составляют лишь 36% мира.

Согласно анализу, против России выступили самые богатые в Северной Америке и Европе страны. Даже исторически нейтральные правительства, такие как Финляндия, Швеция и Швейцария, заняли решительную позицию против России. По данным EIU, на прозападный лагерь приходится более 70% мирового ВВП.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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