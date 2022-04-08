Курс на Стерлинга: сможет ли Ян вновь перебить именитого американца

В ночь на 10 апреля состоится турнир UFC 273, где предстоит реванш между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом. Их первый бой прошел 6 марта 2021 года — и тогда Стерлинг выиграл из-за того, что Ян нанес запрещенный удар. Россиянин потерял титул и очень долго ждал возможности реабилитироваться. Теперь ему такой предоставился шанс. Также в карде UFC 273 состоится еще один титульный бой — это битва Алекса Волкановски и Корейского Зомби в полулегком весе. Но, вероятно, наибольшее внимание привлечет противостояние Хамзата Чимаева и Гилберта Бернса. Во всяком случае, цифры говорят именно об этом — Чимаев сейчас на пике популярности. В случае победы Хамзат, вероятно, получит бой за титул.

Петр Ян vs Алджамейн Стерлинг

В марте прошлого года Петр разбивал звездного соперника. Переигрывал Стерлинга в стойке, бросал на пол. Делал с ним, что хотел. Но в четвертом раунде Ян ударил Стерлинга коленом в голову, когда тот сидел на канвасе. Такие удары в UFC запрещены. Американец упал, дав понять, что больше не в состоянии продолжать поединок. В итоге победа была присуждена Стерлингу. Он стал новым чемпионом в легчайшем весе. Ян и Стерлинг и так недолюбливали друг друга, а после того как Алджо стал выкладывать в соцсети свои фото с чемпионским поясом, их отношения испортились окончательно.

Реванш был назначен на 30 октября, но Алджамейн снялся с боя из-за травмы шеи. Соперником Петра стал Кори Сэндхаген. Российский боец победил единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Временный пояс вводится, когда регулярный чемпион по той или иной причине выбыл на длительный срок. То есть пояса Стерлинга не лишили.

Сейчас отношения между бойцами чуть ли не враждебные. «Если встретим его команду — изобьем», — сказал Ян на медиадне 6 апреля.

К бою Ян готовился в любимом месте — зале Tiger Muay Thai на Пхукете (Таиланд). Заключительный же этап подготовки Петр провел во Флориде, в American Top Team. В США он прилетел без секундантов — тренерам Кайрату Нурмаганбетову и Андрею Октябринскому не выдали американские визы. Пока нет точных данных, кто будет в углу Яна во время боя. Скорее всего, Маркос Паррумпа, Артем Левин, Саят Абдрахманов и Алексей Сорокин.

Учитывая, как складывался первый поединок, Ян — фаворит. Тогда Стерлинг чаще бил в стойке и попадал. Но мощи в ударах Петра было куда больше — даже нокдаун оформил. В борьбе же у Алджо не получилось вообще ничего. Объективно: нет предпосылок, что во втором бою будет другой рисунок, в пользу Стерлинга.

— План на бой был сформирован еще несколько лет назад, когда только началась вся эта история со Стерлингом, — сказал «Известиям» тренер Петра Яна Кайрат Нурмаганбетов. — По ходу вносились небольшие корректировки, что-то менялось, что-то модернизировалось. Я думаю, Стерлинг попытается изменить немножко свой план, и это будет его ошибкой.

Хамзат Чимаев vs Гилберт Бернс

Сейчас у 27-летнего Чимаева четыре победы подряд в UFC. Не так и много, да и выигрывал он не у топов, но высочайший уровень Хамзата очевиден всем, кто интересуется ММА. Теперь же он будет биться со вторым номером рейтинга UFC в полутяжелом весе. Гилберт Бернс (35 лет, 20-4 в ММА) очень опытен, универсален, не так давно бился за титул. Но на бумаге Чимаев выглядит сильнее. Бомбы в кулаках, великолепный тайминг, беспощадные тейкдауны, контроль, грэпплинг. Кто-то скажет: да вы что, у него только десять боев в ММА! Но во всех Хамзат громил соперников. Да и слабая оппозиция Чимаева — это миф. Например, Джеральд Миршерт, которого он вырубил правым прямым, после этого тяжелого поражения одержал три победы подряд в UFC. А Икрам Алискеров, которого Хамзат нокаутировал апперкотом, без проблем выигрывает бои в Brave (и наверняка навел бы шороху в UFC).

Лишь три боя Хамзата Чимаева продлились дольше раунда — и то все три закончились в самом начале второй пятиминутки. У многих фанатов есть сомнения в функциональной подготовке Хамзата. Однако все, кто с ним тренировался, уверяют: Чимаев очень вынослив.

— Не думаю, что Бернс станет самым сложным соперником в моей карьере, — сказал Хамзат Чимаев в преддверии UFC 273. — Он проиграл, когда дело дошло до боя с [Камару] Усманом. Он проигрывает и начинает плакать. Он избил старика... Как его зовут? Да, Демиан Майя, которому примерно 40 лет. Я дрался в среднем весе, сейчас дерусь в полусреднем весе, а он поднимается из легкого дивизиона и когда проигрывает первый бой, то начинает плакать. Он ничего не сделает мне, я размажу этого парня.

Гилберт Бернс не стал отвечать россиянину грубостью.

— Веселого Рождества! Мне вообще фиолетово на то, что думает он и остальные люди, — сказал бразилец в интервью «Известиям». — Этот парень [Чимаев] хорош во всем. Он высококлассный борец, у него тяжелые удары. Небольшой опыт — вот его главный минус. Он провел немного боев, да и оппозиция у него была далеко не самой сильной. Я верю, что нокаутирую его. Уверен, что он выйдет заряженным, рассчитывая завершить всё в первом раунде. Но я буду более чем готов к этому.

Бразильский спортсмен добавил, что рассчитывает на быструю победу — в первом или втором раунде.