Почти 3 тыс. пар в Подмосковье получили выплаты к юбилею совместной жизни

В Московской области почти 3 тыс. семейных пар с начала 2022 года получили выплаты в размере от 5 до 9 тыс. рублей к юбилею семейной жизни. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба регионального Минсоцразвития.

По словам вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, выплату получили те семьи, которые живут в браке более 50 лет, отмечает телеканал «360». Она уточнила, что единовременную выплату может получить один из супругов, проживающий в Подмосковье.

«Чтобы получить выплату в первый раз, необходимо подать электронное заявление на региональном портале госуслуг. Оно подается один раз, а в последующие юбилеи выплата будет назначаться автоматически», — рассказала Каклюгина.

5 апреля в правительстве Московской области сообщили, что ветераны Великой Отечественной войны автоматически получат региональную выплату ко Дню Победы.

В ведомстве уточнили, что для получения выплаты ветеранам не потребуется писать заявления: деньги поступят на счет в начале месяца. По словам Каклюгиной, ветераны получат региональную выплату в размере от 15 тыс. до 25 тыс. рублей накануне 77-й годовщины Победы