Отопительный сезон планируют досрочно завершить в Волгограде

Волгоград готовится к завершению отопительного сезона. Пока мэрия города не согласовала точную дату прекращения подачи тепла.

Вопрос об отключении отопления уже поднимался на этой неделе в администрации Волгограда. Однако 7 апреля официальные распоряжения так и не были опубликованы. Издание «НовостиВолгограда.ру» отмечает, что синоптики прогнозируют очередное похолодание в регионе. На следующей неделе температура воздуха опустится до +11 градусов.

Ранее о завершении отопительного сезона объявили власти города Камышин. Согласно распоряжению властей, подача теплоснабжения останавливается с 7 апреля. В мэрии отмечают, что температура атмосферного воздуха достигла необходимых показателей.