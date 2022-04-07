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Лавров заявил об отходе Украины от стамбульских положений в ее новом проекте соглашения

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Новый проект соглашения с Россией, который предоставил Киев, отходит от важнейших предложений, которые стороны зафиксировали на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил в четверг, 7 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что в стамбульском документе было четко обозначено, что гарантии безопасности Киева не распространяются на Крым и Севастополь. В новом проекте вместо этого приводятся размытые формулировки и говорится о некоем эффективном контроле. Причем данные приводятся по состоянию на конец февраля.

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Кроме того, в документе предлагается обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Лавров подчеркнул, что Кремль неоднократно озвучивал условия такой встречи, в частности, говорил о том, что она может состояться только после согласования письменного варианта соглашения.

При этом российская сторона, по его словам, готова продолжать переговорный процесс, несмотря на все провокации со стороны Киева.

Ранее, во вторник 5 апреля, глава российского МИДа заявил, что действия Киева можно сравнить с «игрой в кошки-мышки» с Москвой. В частности, он привел в пример провокацию Украины в городе Буча, которая, по его словам, свидетельствует о нежелании украинской стороны продолжать переговорный процесс, а является попыткой прервать его. Всё это приведет к тому, что переговоры придется начинать с начала или они повторят судьбу минских договоренностей, предположил Лавров.

Накануне, 4 апреля, Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по гарантиям безопасности.

До этого, 29 марта, в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

Россия объявила о начале спецоперации 24 февраля после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Незадолго до этого власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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