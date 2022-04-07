Банки рассказали о снижении ставок по вкладам на фоне укрепления рубля

Крупнейшие банки России начали понижать средние ставки по вкладам на фоне укрепления рубля. По данным Центробанка на 1 апреля, средняя максимальная ставка по вкладам 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады марта упала до 18,58% с 19,81% во второй декаде марта. В ряде банков рассказали «Известиям» в четверг, 7 апреля, вклады с какими ставками предлагают сейчас кредитные организации.

Банк «ДОМ.РФ»

Максимальная доходность по вкладам в банке «ДОМ.РФ» сейчас составляет 20,5%, при этом рассматривается возможность снижения ставок на 0,5–1 п.п. для некоторых сроков в ближайшее время.

В банке отметили, что следят за изменениями рыночной конъюнктуры и в соответствии с ней пересматривают условия по своим продуктам.

«Сейчас сформировался тренд на снижение процентных ставок по сберегательным продуктам. Этому процессу предшествовал существенный рост ставок, в банке «ДОМ.РФ» предельная ставка достигала 23%», — сказали там.

Потребительский кредит в банке можно взять по ставке от 14,9% годовых на сумму до 5 млн рублей и на срок до семи лет. В банке допускают снижение процентных ставок по таким займам во второй половине апреля.

МТС Банк

В МТС Банке сообщили, что планируют в течение апреля уменьшить ставки по потребительским кредитам.

ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ)

В пресс-службе МКБ рассказали, что за последние две недели изменили ставки рублевых и вкладов в долларах США и евро. Там не исключили дальнейшего пересмотра доходности депозитов в ближайшее время.

«За последние две недели мы повысили ставку по накопительному счету для новых клиентов до 19% годовых, а также открыли прием вкладов в юанях с возможностью пополнения и частичного снятия средств», — добавили в пресс-службе.

ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развитияÌ (УБРиР)

В пресс-службе УБРиР заявили, что в предыдущие две недели не меняли ставки по доходным продуктам. По потребкредитам банк снизил ставки еще 28 марта. Так, по продукту «Мой выбор» минимальная ставка упала до 21%.

Абсолют Банк

Директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич рассказал, что в последний раз банк корректировал ставки по вкладам как раз две недели назад.

«В конце марта был тренд на снижение ставок по депозитным продуктам. На пике в первые числа марта максимальная ставка по вкладам достигала 21% годовых, сейчас она составляет 18%», — сказал он.



В ближайшее время банк не планирует пересматривать условия по депозитам. Однако необходимо учитывать, что рынок очень мобилен и достаточно чувствителен как к геополитическим событиям, так и к действиям крупных игроков по изменению условий привлечения денег населения во вклады.

Говоря про ипотечные продукты, Костюкевич отметил, что пока ставка сохраняется на текущем уровне.

«Возможности для снижения ограничены по причине сохранения высоких ставок по пассивным продуктам. Тем мне менее сейчас мы готовим предложения и продукты, которые позволят клиентам понизить ставку при заключении кредитного договора. Уже в скором времени планируем их запустить», — заключил он.

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ)

В РНКБ сообщили, что корректировали ставку по акционному вкладу «Уверенный» с 20% до 17% на срок 91 день. По кредитам банк не пересматривал ставки, но он внимательно следит за ситуацией на финансовом рынке.

Росбанк

В пресс-службе Росбанка заявили, что если в начале марта, в состоянии большей неопределенности, спросом пользовались краткосрочные вклады — на три месяца, то сейчас наблюдается больший интерес к вкладам со сроками от полугода до года. Поэтому в последние две недели кредитная организация несколько раз поднимала ставки по депозитам на сроки шесть, девять и 12 месяцев. Также банк вернул в линейку совместный продукт, предполагающий открытие инвестпродукта с высокими ставками. Так, ставки по вкладам на срок до шести месяцев сейчас достигают 19,5%, на год — 14,5% годовых.

«Дальнейшие коррективы в ставки по вкладам и накопительные счетам мы будем вносить, ориентируясь на ситуации на рынке», — заключили в пресс-службе.

Банк «Зенит»

Зампред «Зенита» Наталья Тутова отметила, что в настоящее время максимальная ставка по рублевым вкладам в банке составляет 19,25% годовых, по потребкредитам ставки не изменяли, они начинаются от 12,9% годовых. Решение о пересмотре условий и ставок будет приниматься на основе анализа изменения рыночной ситуации.

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ)

В пресс-службе банка указали, что с 7 апреля ПСБ начал выдавать ссуды по военной и гражданской ипотеке в рамках обновленной программы с господдержкой.

«Ставка в рамках «Госпрограммы-2020» составляет 11,5%. По обновленной «Госпрограмме.Военная ипотека 2020» действует ставка в 9,5%», — сказали там.

В ПСБ добавили, что на прошлой неделе скорректировали ставки по вкладу «Щедрый процент», снизив их в среднем 1–2 п.п., до 19% годовых. Мера обусловлено постепенным снижением ставок на рынке вкладов на фоне стабилизации настроений вкладчиков, пояснили в пресс-службе. В ближайшее время банк не собирается менять ставки по депозитам.

28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, а проценты по вкладам и кредитам начали подтягиваться вслед. Мера регулятора была призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан. ЦБ предпринял это на фоне ужесточения санкционной политики Запада. На следующем заседании 18 марта Банк России сохранил базовую ставку на этом же уровне. Там подчеркнули, что на фоне «кардинально изменившихся внешних условий» резкое повышение ставки в конце февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен в РФ.