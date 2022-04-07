Двое мужчин насмерть отравились угарным газом в Башкортостане

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели двух мужчин в селе санатория Алкино в Башкортостане. По предварительной версии, причиной гибели стало отравление угарным газом.

По данным МЧС, тела мужчин 1981 и 1982 годов рождения были обнаружены в помещении бани. Прибывшие на место медики констатировали факт наступления смерти. Проверку проводят следователи и сотрудники полиции, сообщает «МедиаКорСеть».

В ведомстве напоминают, что трубу в бане нельзя закрывать до полного прогорания дров. Кроме того, в помещение бани должен поступать свежий воздух.

4 апреля трое взрослых и один ребенок отравились угарным газом в Минераловодском городском округе в Ставропольском крае. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.