Ряд китайских импортеров оплатили российские уголь и нефть в юанях и теперь ожидают прибытия первых поставок в апреле. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, несколько компаний в КНР оплатили импорт угля в национальной валюте еще в марте, чтобы получить ресурсы в апреле, уточняет сайт aif.ru.

«Продавцы российской нефти также предложили местным покупателям возможность расчетов в юанях», — говорится в материале.

Российская нефть, приобретенная за местную валюту, поступит в КНР в мае, пишет RT.

Это событие станет первой сделкой, оплаченной в национальной валюте, после отключения России от SWIFT, отмечает НСН.

Агентство отмечает, что расчет за энергоресурсы в юанях потенциально способен пошатнуть доминирование доллара в мировой торговле. Кроме того, этому способствует планирующийся переход на расчеты в рупиях и в рублях при торговле российской нефтью с Индией, а также переговоры Саудовской Аравии и Китая о расчетах за часть нефти в юанях, отмечает телеканал «Звезда».

Агентство отмечает, что в прошлом году Россия была вторым для Китая поставщиком угля, пишет сайт kp.ru.

2 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о значительно пошатнувшемся престиже доллара и евро на фоне «бандитско-санкционных игр» стран Запада. По его словам, в будущем расчеты с Китаем, например, будут производиться в юанях, с Россией — в рублях, существует «много вариантов, и это всё прообраз будущей экономической системы, которая сейчас формируется и свидетелями чего мы с вами являемся».

31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что антироссийские санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о переходе на торговлю газом и нефтью в рублях.

О переходе на рубли в расчете за нефть и газ с Россией ранее заявили в Белоруссии. По словам премьер-министра страны Романа Головченко, это важный шаг для страны, которого она добивалась давно, так как он повлечет за собой экономические выгоды.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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