Число аварий на сетях водоснабжения снизилось в Нижнем Новгороде

Значительное снижение аварийности на сетях водоотведения и водоснабжения зарегистрировано в Нижнем Новгороде в I квартале 2022 года. Об этом сообщает АО «Нижегородский водоканал».

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество аварий на сетях водоснабжения сократилось на 28,4%. Также отмечается уменьшение числа повторных утечек. Об этом пишет ИА «НьюсНН». По словам начальника Центральной диспетчерской службы Александра Ширяева, большую роль в улучшении ситуации сыграла работа по отладке режимов давления в сети и работы насосных станций.

На сетях водоотведения количество аварий сократилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Повторные повреждения за I квартал не выявлены.

Специалисты отмечают, что с начала года «Нижегородский водоканал» устранил 40 повреждений на сетях сторонних организаций.