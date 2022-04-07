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Новак заявил о согласии некоторых компаний Европы оплачивать газ рублями

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Некоторые европейские компании, которые покупают российский газ, изучают возможность оплачивать его в рублях, а часть уже согласилась на это. Об этом сообщил в четверг, 7 апреля, вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают [оплату газа в рублях]», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия-24».

Он также выразил уверенность в исполнении покупателями платежей именно в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями также нарушением контрактов. Кроме того, из-за новых условий с начала апреля Латвия, Литва и Эстония отказались от природного российского газа.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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