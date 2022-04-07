В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

12 апреля в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, приуроченная к турниру «Вечер бокса», организованного телеканалом РЕН ТВ и промоутерской компанией PRAVDA.

Участники:

Вячеслав Дацик, российский боец смешанных единоборств, участник главного боя;

Сауло Кавалари, бразильский кикбоксер, мастер спорта по смешанным единоборствам, участник главного боя;

Тимур Никулин, российский боксер, участник турнира;

Дмитрий Бикрев, российский боец смешанных единоборств, участник турнира;

Владимир Хрюнов, представитель телеканала РЕН ТВ;

Хетаг Цопанов, промоутер турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 15 апреля в Москве. Телеканал РЕН ТВ начнет трансляцию в 23:15 и покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.

Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 3-й этаж.