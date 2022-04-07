В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
12 апреля в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, приуроченная к турниру «Вечер бокса», организованного телеканалом РЕН ТВ и промоутерской компанией PRAVDA.
Участники:
- Вячеслав Дацик, российский боец смешанных единоборств, участник главного боя;
- Сауло Кавалари, бразильский кикбоксер, мастер спорта по смешанным единоборствам, участник главного боя;
- Тимур Никулин, российский боксер, участник турнира;
- Дмитрий Бикрев, российский боец смешанных единоборств, участник турнира;
- Владимир Хрюнов, представитель телеканала РЕН ТВ;
- Хетаг Цопанов, промоутер турнира.
Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 15 апреля в Москве. Телеканал РЕН ТВ начнет трансляцию в 23:15 и покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.
Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 3-й этаж.