Синоптики прогнозируют заморозки в Ставропольском крае

МЧС предупреждает о заморозках на территории Ставропольского края. Температура воздуха упадет до –2 градусов.

Согласно прогнозам, заморозки ожидаются в ночь на 8 апреля. При этом в дневные часы температура воздуха поднимется до +19 градусов. Об этом сообщает NewsTracker. Также синоптики прогнозируют дожди и усиление ветра до 18 м/с.

9 апреля в регион вернется теплая погода с грозами.

В начале апреля в Ставрополье наблюдались пыльные бури. В Буденновском, Изобильненском и Новоселицком округах видимость местами падала до 10–15 м.

В Тюменской области сотрудники МЧС распространили предупреждение об ухудшении погодных условий. 8 апреля скорость ветра вырастет до 17 м/с.