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Посольство России отреагировало на задержание российской журналистки в Эстонии

Посольство России назвало актом устрашения задержание журналистки «Спутник Медиа» Черышевой
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Посольство России в Эстонии ожидает в ближайшее время внятных разъяснений от эстонских властей по поводу задержания российской журналистки Елены Черышевой, сообщило в Telegram дипломатическое представительство 7 апреля. Если их не будет, дипломаты расценят произошедший инцидент «как проявление борьбы с инакомыслием и акт устрашения российских граждан».

Как уточняется, правоохранители задержали шеф-редактора информационного портала «Спутник Медиа» 6 апреля «по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций в Эстонии».

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«Комментарии, которые дали в этой связи представители эстонских правоохранительных органов, не могут быть приняты в качестве убедительных и обоснованных», — заявили в посольстве, отметив, что выражают решительный протест и требуют освобождения журналистки.

Дипломаты принимают меры для защиты прав Черышевой.

Ранее, 5 апреля, власти Эстонии объявили о решении выслать из страны 14 сотрудников российской дипмиссии и закрыть генконсульство РФ в Нарве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит такие действия без ответа.

В среду, 6 апреля, посол РФ в Эстонии Владимир Липаев сказал, что это решение подрывает отношения двух стран. Кроме того, он назвал такой шаг недружественным.

В последнее время европейские страны активно высылают российских дипломатов. В том числе с конца марта о высылке сотрудников дипмиссий РФ объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция. В четверг, 7 апреля, к ним присоединилась Австрия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов и назвал такое решение недальновидным.

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