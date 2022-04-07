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Международные резервы РФ за неделю выросли на $2,1 млрд

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Международные резервы России составили $606,5 по состоянию на 1 апреля. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба Центробанка.

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В ЦБ отметили, что резервы увеличились на $2,1 млрд, или на 0,3% за неделю.

Центробанк с 31 марта возобновил публикацию показателя общего объема международных резервов России. В Банке России отметили, что их публикация была приостановлена для ограничения влияния санкционных рисков.

Международные резервы России на 25 марта составили $604,4 млрд. Тогда резервы сократились главным образом в результате валютных интервенций, валютного рефинансирования, а также валютной переоценки активов.

Президент России Владимир Путин 1 марта подписал указ о введении дополнительных временных экономических мер для обеспечения финансовой стабильности в стране. Уточнялось, что решение связано с «недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», которые направлены на введение санкций в отношении граждан и юрлиц России.

До этого, 28 февраля, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об ограничении возможностей ЦБ использовать резервы из-за санкций.

В тот же день минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния. До этого Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала».

Страны Запада начали ужесточать санкции в ответ на проводимую Россией специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Соответствующее решение власти РФ приняли на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Как заявляли в Москве, в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

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