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Солист «Отпетых мошенников» Аморалов впервые высказался после смерти Зинурова

Сергей Аморалов из «Отпетых мошенников» прокомментировал смерть Вячеслава Зинурова
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Экс-солиста «Отпетых мошенников» Вячеслава Зинурова могли подтолкнуть к самоубийству. Такое заявление сделал его коллега по группе Сергей Аморалов в четверг, 7 февраля, на YouTube-шоу «Алена, блин».

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Аморалов впервые высказался после смерти Зинурова (известный под псевдонимом Том Хаос).

«Когда узнал о его смерти — это было очень жестко, даже не поверил. Переспросил через другие источники. А потом шок, нарезал по квартире километров пятьдесят. Ничего не понимал, дышать тяжело», — говорит он в интервью.

Аморалов предполагает, что Хаоса довели до самоубийства.

«Зинуров был человеком эмоциональным, мог грустить, а потом резко менял настрой. А еще страдал от депрессий», — вспоминает он.

Также по словам Аморалова, у его коллеги, который покинул группу в 2021 году, перед уходом из «Отпетых мошенников» появились новые друзья, новые концертные директора, которые убеждали, что надо уйти в сольную карьеру и тогда всё будет хорошо.

«Те ходы, которые он делал, те интервью, которые давал, это были не его мысли», — подчеркивает артист.

10 марта стало известно о смерти экс-солиста российской музыкальной группы «Отпетые мошенники». Об этом «Известиям» сообщил концертный директор певца Линар.

Зинуров умер в возрасте 50 лет. После его кончины звучало множество версий: от затяжной депрессии до доведения до самоубийства. Также было много упреков в адрес фронтмена «Отпетых мошенников» Сергея Аморалова, которого обвиняли в том, что тот забирал себе большую часть полученного гонорара.

Артист на эти обвинения отвечает: «Я готов встретиться с родственниками Славы и показать всю бухгалтерию. Гонорары всегда делились поровну».

Музыкальный коллектив «Отпетые мошенники» был создан в 1996 году. Его участниками были также Гарик Богомазов и Сергей Аморалов, а продюсером выступал Евгений Орлов. Наиболее популярными произведениями группы стали «Люби меня, люби», «Девушки бывают разные», «А у реки» и др.

В прошлом году Хаос заявил, что из-за финансовых разногласий он принял решение покинуть группу.

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