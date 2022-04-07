Жителей Тверской области предупредили о штормовом ветре

МЧС предупредило жителей Тверской области об ухудшении погодных условий. Ветер усилится 8 апреля.

Согласно прогнозам, отдельные порывы южного ветра будут достигать 12-17 м/с. Об этом пишут «Тверские ведомости». Сотрудники МЧС просят жителей региона внимательно относиться к собственной безопасности.

Гражданам рекомендовано следить за целостностью воздушных линий электропередач и уличных конструкций, а также избегать шатких конструкций и деревьев.

Ранее предупреждение о штормовом ветре и снеге озвучило управление МЧС в Тюменской области. Ведомство также сообщило о повышении температуры воздуха. Резкие перепады температуры приведут к ослаблению ледового покрова и развитию паводка.