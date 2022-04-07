Лавров заявил об отходе Украины от стамбульских положений в ее новом проекте соглашения

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что украинская делегация 6 апреля представила новый проект соглашения с Россией, отойдя от предложений, сделанных Киевом в ходе переговоров в Стамбуле.

«Украина представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, причем зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации [Давида] Арахамии», — сказал он журналистам.

Министр подчеркнул, что Киев предложил «размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля». Также украинская сторона ранее отмечала, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь, однако в новом варианте договора этого пункта нет, подчеркнул Лавров.

«Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать новые предварительные условия. Этот замысел понятен, но он неприемлем», — заявил он.

Днем ранее Лавров отметил, что украинская сторона пытается прервать переговорный процесс и выдвинуть новые условия взамен прежних договоренностей.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс переговоров продолжается, но «идет вязко». Он отметил, что Россия хотела бы видеть большую динамику с украинской стороны.

Во дворце Долмабахче в турецком Стамбуле 29 марта прошли переговоры Москвы и Киева, они продлились около трех часов. Как 30 марта рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, в ходе переговоров украинская делегация передала зафиксированные принципы возможного будущего соглашения, предусматривающие отказ от вступления в НАТО. Кроме того, Киев готов отказаться от владения, приобретения и разработки различных видов оружия массового поражения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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