Ремонт проведут на 34 участках дорог в Оренбурге в 2022 году

В 2022 году в Оренбурге отремонтируют 34 участка дорог. Кроме того, на двух улицах запланированы капитальные работы. Общая стоимость составит 1,36 млрд рублей.

Капитальный ремонт выполнят в переулке Матросском на участке между улицами Володарского и Кирова. Кроме того, планируется масштабный ремонт улицы Пролетарской между улицами Постникова и Володарского. Строители полностью заменят конструкции дорожной одежды, обновят искусственное освещение, а на тротуарах уложат плитку. Также планируется установка светофоров и дорожных знаков, пишет РИА «Оренбуржье».

На 34 участках будет выполнен текущий ремонт. Финансирование предусмотрено из городского, областного и федерального бюджетов.

Ранее сообщалось, что на дорожную деятельность в Республике Коми направят 8,5 млрд рублей в 2022 году. В частности, планируется продолжение строительства моста через реку Лыжа и реконструкция десяти мостовых сооружений.