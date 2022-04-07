Карантин по бешенству ввели в Тюменской области

Новый очаг бешенства выявили в Нижнетавдинском районе Тюменской области. С 7 апреля на территории введен карантин.

Вирус бешенства выявили при исследовании патологических проб крупного рогатого скота в селе Троицкое. Очагом заболевания признано личное подсобное хозяйство, пишет ИА «Ура.ру». Карантин будет действовать в течение 60 дней.

Ограничительные мероприятия также вводятся в радиусе 3 км от личного подсобного хозяйства.

В начале апреля в Тюменской области начали собирать пробы на ящур, чуму и другие заболевания у домашнего скота. Исследование проводит региональная ветеринарная служба в рамках эпизоотического мониторинга болезней. Всего планируется собрать 126 тыс. проб для предупреждения возникновения очагов болезней.