В Волжском мать на неделю оставила ребенка в квартире почти без еды

Жительница города Волжский на неделю бросила свою девятилетнюю дочь практически без еды, заперев ребенка одного в квартире. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Волгоградской области.

«Установлено, что мать 9-летней девочки оставила ее одну в квартире на семь дней. Из еды у ребенка было только два пакета лапши быстрого приготовления и батон хлеба. Какой-либо связи с матерью у нее не было. По прошествии недели отчаявшийся ребенок вышел на балкон и стал звать прохожих на помощь», — сообщили в ведомстве.

На крики ребенка отозвалась прохожая, которая и вызвала полицию. Так как ребенок не мог самостоятельно открыть дверь и выйти из квартиры, полицейские нашли собственника жилья, у которого семья снимала квартиру, чтобы он открыл дверь.

«Полицейские установили местонахождение матери. Приехав в отдел полиции, она пояснила, что уехала в г. Волгоград, где якобы находилась на работе. Из беседы с учителями ребенка выяснилось, что они разговаривали с женщиной по телефону. Она сказала им, что дочь не посещает школу, так как приболела», — отметили в ведомстве.

В полиции мать ребенка призналась в содеянном.

Как оказалось, 31-летняя женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. С февраля текущего года, после того как она с ребенком переехала в эту квартиру, полицейские трижды проверяли семью по новому месту жительства — плохих условий для ребенка установлено не было. Известно, что помимо девятилетней дочери, у женщины есть еще семилетний сын, проживающий с отцом, а также пятилетняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав.

Инспекторы по делам несовершеннолетних уже собрали документы для принятия решения о лишении женщины родительских прав и на вторую дочь. Кроме того, отделом дознания управления МВД России по Волжскому возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За неисполнение родительских обязанностей матери грозит до трех лет лишения свободы.

А ребенок передан в лечебное учреждение, где находится под наблюдением врачей.

9 марта несовершеннолетний обнаружил брошенного младенца на улице Перерва в Москве. Малыша доставили в медучреждение, его здоровью ничего не угрожает. Было возбуждено дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. На следующий день женщина, оставившая младенца, была задержана.