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Трассу между Тюменью и Омском расширят до четырех полос

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Федеральную трассу Тюмень–Омск планируют расширить до четырех полос. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

Работы на территории Омской области планирует выполнить «Уралуправтодор». Расширение трассы до границ с Тюменской областью должно состояться к 2031 году. На текущий момент ведутся работы по реконструкции четырех участков трассы. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Участок с 10-го по 17-й км отремонтируют в 2022 году, с 17-го по 28-й км и с 28-го по 39-й км — в 2023 году, с 89-го по 103-й км — в 2024 году. Об этом пишет ИА «Ура.ру». Кроме того, ведутся работы по капитальному ремонту с доведением до четырех полос участка с 39-го по 77-й км трассы. Работы завершатся в 2022 году.

До 2023 года планируется расширение до четырех полос федеральной трассы Р-404 Тюмень–Ханты-Мансийск. Работы ведутся на участке от Тюмени до Тобольска.

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