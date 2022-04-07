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Лукашенко: Белоруссия провела спецоперацию на Украине

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На Украине были захвачены около ста водителей белорусских фур, однако их удалось освободить. Как рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 апреля на заседании Совета безопасности, для этого была проведена целая «спецоперация».

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Всех непосредственных участников освобождения дальнобойщиков глава государства поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам.

«Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

2 марта стало известно, что на Украине у белорусских дальнобойщиков отобрали фуры с грузом на €200 тыс. По факту произошедшего Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел 24 февраля на въезде на территорию таможенного поста «Доманово» Волынской области Украины. По прибытии в Белоруссию потерпевшие водители обратились за помощью в органы внутренних дел.

В марте первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что у руководства страны нет никаких агрессивных планов в отношении сопредельных государств. Также он подчеркнул, что белорусские военнослужащие выполняют задачи исключительно на территории республики, никого из них на Украине нет.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. На фоне проводимой спецоперации Украина и некоторые страны Запада обвинили Белоруссию в соучастии в ней.

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