Профессор НИУ ВШЭ допустил появление новых законов о противодействии коррупции

Профессор факультета социальных наук исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) Леонид Поляков в ходе круглого стола в четверг, 7 апреля, допустил возникновение новых законов о противодействии коррупционным схемам на территории России.

По его словам, почву для расцвета незаконной деятельности создает беспрецедентное санкционное давление западных стран, которое в экономическом секторе ограничивают сотрудничество с российской Федерацией по многим направлениям.

Схожую точку зрения в ходе круглого стола выразил и полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. Он спрогнозировал резкий взлет уровня коррупции. По мнению политика, ужесточение наказаний за такого рода деятельность — вполне реалистичная перспектива, однако она не станет «панацеей» от явления в целом.

«С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причем в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции», — приводит его слова РБК.

С такой точкой зрения не согласился политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. В беседе с «Известиями» он назвал заявление Барщевского паразитированием на повестке.

«Коррупция не в стране, а в головах. В том числе в голове у товарища Барщевского. Если она у него в голове есть, то и в жизни будет. А если нет, то не будет, независимо от экономических рестрикций. Господин Барщевский паразитирует на повестке, напоминая о себе», — подчеркнул Мартынов.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».