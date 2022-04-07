Эксперт спрогнозировал дальнейшие меры в отношении Google

Компании Google, если она проигнорирует предупреждения Роскомнадзора, может грозить оборотный штраф или же ограничение работы на территории россии, заявил в четверг, 7 апреля, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день Роскомнадзор объявил о решении ввести в отношении компании Google меры понуждения информирующего и экономического характера за несоблюдение законодательства России.

Ведомство намерено ввести запрет на распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов. Также будет организовано информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении «иностранным лицом российского законодательства». В Роскомнадзоре отметили, что принадлежащий Google видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, которая распространяет фейки о ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

По словам специалиста, запрет Роскомнадзора — это одно из последних предупреждений для международной корпорации, которая неоднократно нарушала законодательство России в отношении размещения запрещенного контента или блокирования ресурсов из РФ.

«Вероятнее всего, что, если Google текущие предупреждения снова проигнорирует, то Роскомнадзор обратится в суд — тогда корпорации грозит оборотный штраф (в размере до 15% годовой выручки на территории России), либо может последовать санкция в виде ограничения работы сервиса на территории нашей страны. Альтернативами при этом могут выступать поисковая система Яндекс и ее сервисы», — подчеркнул Самойленко.

Генеральный директор Telecom Daily Денис кусков, в свою очередь, отметил, что запрет рекламы для Google критичен, поскольку компания сильно представлена в России и мера РКН сильно скажется на корпорации.

Однако спрогнозировать дальнейшую судьбу компании в России пока невозможно, отметил он.

5 апреля ссылки на официальный сайт Министерства обороны России и портал госзакупок пропали из выдачи поисковика Google. Вместо них пользователям показываются новости и страницы ведомств в социальных сетях. Позже Роскомнадзор в своем Telegram-канале потребовал от Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов РФ и объяснить причины введения ограничений.

23 марта Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории России. Причиной стало обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Москва начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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