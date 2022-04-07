Москвичи получили массовую рассылку неправильных платежек за ЖКУ

Некоторые москвичи получили некорректные уведомления о платежах ЖКХ из-за сбоев при обновлении сервиса рассылок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в четверг, 7 апреля, Департамент информационных технологий столицы (ДИТ).

В департаменте уточнили, что оплачивать такие счета не нужно.

«На данный момент рассылка остановлена, технические специалисты уже восстановили стабильную работу сервиса. Всем пользователям, получившим сегодня некорректные уведомления о выставленном ЕПД (Единый платежный документ), будут направлены дополнительные сообщения с разъяснениями», — говорится в сообщении.

ДИТ также напомнил, что жители столицы могут запросить актуальные сведения о начислениях за ЖКУ и оплатить их на портале mos.ru.

8 февраля, руководитель практики в сфере ЖКХ, экологии и природопользования МКА «Арбат» Сергей Сергеев рассказал, как избежать переплаты за ЖКХ. Он напомнил, что к основным коммунальным услугам относятся вода, электричество, отопление, содержание и ремонт жилья. Однако иногда в платежки включаются услуги, которые не относятся к обязательным. В пример Сергеев привел оплату консьержа, камер и содержание земельного участка вокруг дома.

Летом 2021 года исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов рассказал «Известиям», что в России участились случаи получения гражданами платежек за ЖКУ с несуществующими долгами — они были или погашены, или не существовали вовсе. По его словам, иногда счет выставляется за прошлые годы и на значительные суммы.

Эксперты объясняют это тем, что в пандемийный 2020-й собираемость платы за ЖКУ снизилась, теперь управляющие компании и расчетные центры пытаются поднять все долги, что зачастую приводит к ошибкам. Однако людям сложно доказать, что на самом деле у них нет задолженности.