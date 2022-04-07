Отмечен рост числа нежелательных для страховщиков ОСАГО автовладельцев

В марте на фоне возможного повышения цен на ОСАГО потребители купили на 450 тыс. полисов больше, чем в том же месяце 2021 года, однако одновременно количество одобрений на приобретение полисов снижается почти у всех страховщиков. Об этом 7 апреля сообщает на своем сайте «Агентство страховых новостей».

В марте текущего года автовладельцы купили 3,8 млн полисов против 3,35 млн полисов в марте годом ранее.

Как отмечается, всего в первом квартале 2022 было продано 9,2 млн полисов ОСАГО. Из них 50,2% (4,6 млн) пришлось на «Е-ОСАГО», 43,5% (4 млн) автовладельцев купили бумажные полисы и 6,3% (550 тыс) сделок прошли через систему «Е-Гарант».

Система помогает страхователю купить полис ОСАГО, если этого не удалось сделать на сайте выбранного страховщика. В этом случае «Е-Гарант» предоставляет автовладельцу возможность выбрать другого страховщика ОСАГО для заключения договора.



Рост доли приобретения ОСАГО через систему «Е-Гарант» свидетельствует о том, что автовладельцам стало сложнее купить его в первом квартале текущего года из-за текущей геополитической ситуации и неопределенности курса доллара все страховые компании прогнозируют рост убыточности и берут прицел на рост маржинальности. В итоге одобряемость на приобретение полисов автострахования снижается почти у всех страховщиков.

25 марта автостраховщики предложили Банку России поддержать изменения, которые позволят им продлить сроки организации ремонта по ОСАГО в натуральном виде с 30 дней до 60. Также предлагается обсудить возможность организации ремонта автомобилей по ОСАГО бывшими в употреблении запчастями или китайскими аналогами.

В первую очередь речь идет об автомобилях со сроком эксплуатации от 6 до 10 лет.

В феврале стало известно, что в России в 2021 году было заключено более 42 млн договоров ОСАГО, что на 3% больше, чем в 2020 году. Так, средняя цена полиса ОСАГО выросла и составила 5590 рублей (+2%). При этом средняя выплата, наоборот, показала отрицательную динамику (–1%) и составила 72 670 рублей.