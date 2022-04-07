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СКР заочно предъявил обвинения четверым командирам ВСУ за обстрелы в Донбассе

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Следственный комитет РФ заочно предъявил четверым командирам Вооруженных сил Украины обвинения в обстрелах в Донбассе. Об этом ведомство сообщило по итогам совещания с председателем СКР Александром Быстрыкиным 7 апреля в Донецке.

Как уточняется, командиры 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, 56-й и 59-й отдельных мотопехотных бригад, а также 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады причастны к обстрелам мирного населения в 2018, 2020 и 2021 годах.

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«Кроме того, установлена причастность командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф.С. к гибели и ранениям мирных граждан в результате прицельного пуска ракеты из комплекса «Точка-У» в Ворошиловском районе Донецка. Ему также заочно предъявлено обвинение по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», — рассказали в ведомстве.

Бастрыкин поручил фиксировать подобные правонарушения и дал указание изучить, какие подразделения ВСУ обладают комплексами «Точка-У», кто отдает приказы об их применении.

В этот же день СКР сообщил, что, по данным ведомства, на Украину прибыло около 600 наемников из 47 государств мира. Устанавливается их местонахождение и обстоятельства участия в конфликте.

Ранее, 1 апреля, председатель СКР поручил установить местонахождение наемницы из Нидерландов Джойс Костер, добровольно приехавшей в место проведения спецоперации и совершившей преступления. По информации ведомства, до этого Костер участвовала в боевых действиях в Косово.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости республик.

Власти Украины проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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