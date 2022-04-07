Уровень воды поднялся в 23 районах Саратовской области за сутки

Уровень воды в водоемах Саратовской области поднялся в 23 районах Саратовской области. Подтоплены 15 мостов.

По словам председателя регионального правительства Романа Бусаргина, случаи подтопления жилых домов не выявлены. В двух населенных пунктах из-за подтопления территорий отрезаны пять жилых домов. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

По данным за 7 апреля, полтоплены 14 низководных мостов, а также один пешеходный мост. Кроме того, вода перелилась через два участка дорог.

Режим повышенной готовности введен в Дергачевском, Новоузенском, Самойловском, Аткарском, Балтайском, Самойловском и Калининском районах. Движение ограничено на шести участках дорог регионального значения.

В Оренбургской области 7 апреля закрыты для движения 18 мостов, подтопление наблюдается на четырех участках дорог.