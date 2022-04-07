Не менее шести ветхих домов снесут в Сыктывкаре в 2022 году

Власти Республики Коми намерены снести не менее шести ветхих домов в Сыктывкаре в 2022 году. Такие цели установлены в муниципальной программе «Жилищный фонд».

Не менее 70 жилых помещений планируется расселить за счет выкупа доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и дом. Кроме того, в программу входит улучшение состояние жилищного фонда. На эту цель в бюджете предусмотрено 32 млн рублей, пишет ИА «Комиинформ». До конца 2022 года не менее 40 семей переселят за счет заключения договоров социального найма.

Порядка 10 млн рублей направят на завершение строительства проезда к Сосновой поляне. Отдельные расходы запланированы на капитальный ремонт жилищного фонда.

На реализацию всех пунктов программы «Жилищный фонд» направят 98 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Орске Оренбургской области до конца 2023 года расселят около 1,5 тыс. граждан из 73 аварийных домов. Для этого власти приобретут 632 квартиры.