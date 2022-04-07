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Китай закупил у России первые партии угля и нефти за юани

Bloomberg: КНР закупила у России уголь и нефть за юани
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Некоторые из китайских импортеров перешли на оплату импорта российского угля и нефти в юанях. Как сообщил 7 апреля Bloomberg, первая поставка такой партии в КНР ожидается уже в апреле.

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При этом несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, чтобы получить его уже в апреле.

Российская нефть, приобретенная за местную валюту, поступит в КНР в мае.

2 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о значительно пошатнувшемся престиже доллара и евро на фоне «бандитско-санкционных игр» стран Запада. Как добавил пресс-секретарь президента РФ, в будущем расчеты с Китаем, например, будут производиться в юанях, с Россией — в рублях, существует «много вариантов, и это всё прообраз будущей экономической системы, которая сейчас формируется и свидетелями чего мы с вами являемся».

31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что антироссийские санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара. По данным фонда, за последние два десятилетия доля доллара в международных резервах снизилась с 70% до 60%. Гопинат отметила, что видит риск возникновения небольших валютных блоков, в основе которых будет торговля между отдельными группами стран.

Как рассказала в тот же день «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова, существуют риски ослабления доллара. По ее словам, страны будут пересматривать структуру своих резервов в пользу других валют. Возможно, это будет китайский юань.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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