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Адвокат напомнил о штрафах и наказании для бомбил

Адвокат Шугаев напомнил, какие штрафы и наказания предусмотрены для бомбил
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За осуществление перевозок без регистрации в России предусмотрен штраф, а в крайнем случае — тюремное заключение. Об этом в четверг, 7 апреля, «Известиям» рассказал адвокат, заместитель председателя МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев.

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«Деятельность так называемых бомбил попадает под ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». То есть осуществление перевозок без регистрации или без лицензии влечет за собой штраф до 200 тыс. рублей либо обязательные общественные работы до 480 часов. В крайнем случае нарушителю грозит тюремное заключение на срок до шести месяцев», — подчеркнул юрист.

Кроме того, если бомбилы объединяются в организованную группу и случай сопряжен с получением прибыли в особо крупном размере, то нарушителям также грозит до шести месяцев лишения свободы, добавил Шугаев.

Ранее в этот день опрошенные РБК представители таксопарков рассказали, что в новых экономических условиях они столкнулись с проблемами, которые могут привести к сокращению их количества в стране и ухудшению качества сервисов. Кроме того, ситуация может спровоцировать возможное возвращение бомбил.

31 марта стало известно, что 15 апреля в России прекратит работу сервис городской мобильности «Ситимобил». Акционеры приняли решение о прекращении деятельности компании 11 марта. При этом сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу.

В пресс-службе компании также подчеркнули, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства.

Как заявил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, начать замещать долю рынка уходящего «Ситимобила» могут, например, «Ё-такси» и «Такси Ритм», у которых очень большие парки и заметная доля рынка. По словам эксперта, сейчас они начнут «откусывать» растущие доли рынка.

Шапарин выразил мнение, что заявивший сначала об уходе из России китайский сервис заказа такси Didi, а потом отказавшийся от таких планов, «сначала будет выжидать, а потом займет свою какую-то нишу» на российском рынке.

Сервис городской мобильности «Ситимобил», который объединяет различные способы передвижения — такси, электросамокаты, каршеринг, был создан в 2007 году. В 2019 году «Ситимобил» стал частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного VK и «Сбером».

31 декабря доцент и заместитель декана факультета маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова Марина Холод заявила, что стоимость услуг такси в Москве этой зимой выросла почти на 40%.

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