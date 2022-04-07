Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в Брянской области

В городе Клинцы (Брянская область) произошел пожар, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство 7 апреля в 11:25. Горела квартира на первом этаже пятиэтажного дома по улице Союзной.

По предварительным данным, пострадали три человека. Хозяйка квартиры получила ожоги, еще у двух человек наблюдались признаки отравления продуктами горения, пишет NASHBRYANSK.RU.

Тушение заняло около 10 минут. Причину возгорания должны установить эксперты.

6 апреля двух человек спасли при пожаре в жилом доме в Мурманской области. Один из них был госпитализирован, второй от госпитализации отказался.