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В ГАИ Москвы объяснили правила покупки иностранцем автомобиля в РФ

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Гражданин другого государства может приобрести автомобиль на территории Российской Федерации, но поставить его на учет сможет на ограниченный срок, который предусмотрен документом, подтверждающим регистрацию на территории России. Об этом 7 апреля рассказали в Госавтоинспекции Москвы.

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Зарегистрировать транспортное средство можно в любом подразделении ГИБДД вне зависимости от региона регистрации иностранца. Номера будут присвоены в соответствии с цифровым кодом региона места регистрации владельца транспортного средства.

«После даты окончания срока временной регистрации, при отсутствии сведений о его возобновлении, государственный учет транспортного средства, зарегистрированного на ограниченный срок, автоматически прекращается на следующий день после даты окончания этого срока», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ездить на таком автомобиле уже будет нельзя, так как регистрационные документы и номерные знаки будут в розыске. Транспортное средство в таком случае считается незарегистрированным.

1 апреля сообщалось, что Госавтоинспекция Москвы с начала 2022 года выявила более 20 тыс. водителей, уклонившихся от административного наказания.

В конце марта Госавтоинспекция рассказала, какие санкции ждут покупателей поддельных водительских удостоверений. За приобретение фальшивых документов в том числе предусмотрены штраф в 80 тыс. рублей либо исправительные работы или арест до 6 месяцев.

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