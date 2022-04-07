Ремонт дорог горячим асфальтом начнется в Ульяновске 11 апреля

В Ульяновске сформировали восемь рабочих бригад, которые займутся ликвидацией дорожных ям и выбоин с помощью горячего асфальта. Работы начнутся 11 апреля.

По словам начальника управления дорожного хозяйства и транспорта города Валерия Художидкова, ремонт дорог с помощью холодного и литого асфальта — это временная мера в условиях низких температур. При наступлении благоприятных погодных условий дорожники переходят к горячему асфальту. Необходимые контракты для осуществления работ уже заключены, пишет ulpravda.ru.

На данный момент ямочный ремонт с помощью литого асфальта ведут семь бригад. Четыре из них работают днем, три — ночью. С начала 2022 года они отремонтировали свыше 2 тыс. кв. м автодорог. Кроме того, организована очистка ливневой канализации на улицах Карла Либкнехта, Кирова, Гончарова и Московском шоссе. Для этих целей задействовали четыре бригады.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области запланировано проведение семи крупных субботников. Уборка территорий будет вестись до 30 июня.