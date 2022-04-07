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The Washington Post предложила читателям самим выбрать санкции против РФ

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Американская газета The Washington Post 7 апреля предложила читателям «поиграть» и самим установить грань допустимой военной помощи Украине и выбрать, какие санкции стоит ввести против России.

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Так журналисты попытались показать не только предпринятые Вашингтоном шаги против Москвы, но возможные новые, учитывая запросы украинского президента Владимира Зеленского.

На странице пользователю предлагают выбрать определенный пункт, ознакомиться с доводами, проанализировать его плюсы и минусы, и узнать, пошли ли Соединенные Штаты на его выполнение.

Так в списке мер военной помощи есть опция «отправка оружия для поиска и атак российской артиллерии», которую Вашингтон уже выполнил.

Помимо этого, The Washington Post предлагает американцам выбрать и действия, признанные официальным Белым домом опасными. Например, создание над Украиной бесполетной зоны или отправку в страну собственных военных.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Штатов и их союзников поставить Киеву по 10 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на каждый российский танк, находящийся на Украине. Президент США Джо Байден в этот же день распорядился дополнительно выделить Украине $100 млн. Эквивалентный объем помощи будет включать оборонные товары и услуги, военное обучение и подготовку.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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