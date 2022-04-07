The Washington Post предложила читателям самим выбрать санкции против РФ

Американская газета The Washington Post 7 апреля предложила читателям «поиграть» и самим установить грань допустимой военной помощи Украине и выбрать, какие санкции стоит ввести против России.

Так журналисты попытались показать не только предпринятые Вашингтоном шаги против Москвы, но возможные новые, учитывая запросы украинского президента Владимира Зеленского.

На странице пользователю предлагают выбрать определенный пункт, ознакомиться с доводами, проанализировать его плюсы и минусы, и узнать, пошли ли Соединенные Штаты на его выполнение.

Так в списке мер военной помощи есть опция «отправка оружия для поиска и атак российской артиллерии», которую Вашингтон уже выполнил.

Помимо этого, The Washington Post предлагает американцам выбрать и действия, признанные официальным Белым домом опасными. Например, создание над Украиной бесполетной зоны или отправку в страну собственных военных.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Штатов и их союзников поставить Киеву по 10 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на каждый российский танк, находящийся на Украине. Президент США Джо Байден в этот же день распорядился дополнительно выделить Украине $100 млн. Эквивалентный объем помощи будет включать оборонные товары и услуги, военное обучение и подготовку.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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