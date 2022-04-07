Дни чистоты объявили на территории Астрахани

С 8 апреля в Астрахани объявили большую уборку. В днях чистоты будут участвовать коммунальные службы, сотрудники администрации, волонтеры и неравнодушные жители.

Уборка в городе будет проводиться еженедельно, пишет «Астрахань 24». Глава Астрахани Мария Пермякова выразила уверенность в том, что желающих принять участие в благоустройстве будет много. Все астраханцы могут при желании привести в порядок придомовую территорию — убрать мусор и высадить растения.

Пермякова призвала горожан сделать Астрахань чище общими усилиями.

С 1 апреля двухмесячник по благоустройству объявили в Хабаровске. До 31 мая в уборке будут участвовать коммунальные службы, также анонсировано два общегородских субботника. Особое внимание уделят очистке территорий, примыкающих к гаражно-строительным кооперативам.