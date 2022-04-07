Сотрудники посольства Германии в Москве загрузили вещи в фуру

На территорию посольства Германии в Москве въехала фура. В нее, предположительно, загрузили вещи немецких дипломатов. Видео с места событий 7 апреля есть в распоряжении «Известий».

4 апреля посол России в Берлине был вызван в германский МИД, где ему сообщили о высылке 40 сотрудников российской дипмиссии. Тогда отмечалось, что решение было принято на фоне событий в украинской Буче.

В дипмиссии отметили, что Берлин обвинил российских военных в событиях в Буче и встал на сторону киевского режима, не дожидаясь проведения независимого расследования.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция РФ на действия Германии в отношении 40 сотрудников российских загранучреждений, которых в ФРГ объявили персонами нон грата, будет ощутимой для страны. Дипломат указала, что ФРГ несет ответственность за очередной удар со своей стороны по связям России и Германии. Пока Россия официально не объявила о высылке немецких дипломатов из страны.

2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче.

В Минобороны РФ подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

Как пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ситуация в Буче — это инсценировка, которую Запад и Украина «разгоняют» по соцсетям

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.