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Солдат ВСУ рассказал о приказе командования стрелять по мирным жителям

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Руководство подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдавало приказ солдатам стрелять по мирным жителям в Волновахе. Об этом мобилизованный украинец Вячеслав Омерченко, оказавшийся в плену у сил Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказал в четверг, 7 апреля.

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«Нам в открытую дали приказ стрелять по мирным. Это говорили только контрактникам. А их было много. Мобилизованным приказ не давали. Кто-то стрелял, а кто-то нет — зависело от человека», — сказал Омерченко в интервью Lenta.Ru.

По его словам, украинских военнослужащих заставляли уничтожать инфраструктуру и устанавливать в зданиях минные растяжки.

«Чуть позже меня ранило осколком своей же мины. Через 40 минут наши отнесли меня к какому-то местному жителю, который меня выхаживал. А после 9 марта я попал в плен», — заключил он.

Ранее в этот день журналист из Исландии Хаукур Хаукссон дал интервью «Известиям», в котором поделился впечатлениями от увиденной обстановке в Волновахе. Также он назвал возможных виновников гибели людей в городе Буче.

Хаукссона поразили бедность и состояние людей на Украине, которая является беднейшим государством Европы.

Также он отметил положительное отношение украинского населения к русским войскам и подчеркнул, что украинские националисты на протяжении восьми лет творили там зверства, которые по сравнению со зверствами СС во время Второй мировой войны «являются детской игрой». Журналист задается вопросом: как можно было в Европе XXI века воспитать в людях ненависть к собственным землякам и согражданам?

По его словам, люди рассказывали о том, как нацисты врывались в дома к мирным жителям, выламывали окна и двери, вымогали еду, алкоголь и сигареты. Украинцам надоела их власть, подчеркивает Хаукссон. В стране не обустроены дороги, бедность зашкаливает, все находится в плачевном состоянии, и за восемь лет ничего не делалось для исправления этого положения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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