Новый водовод запустят в эксплуатацию в Глазове в 2022 году

В Удмуртии строится новый трубопровод, который необходим для модернизации водоснабжающих сетей Глазова. Объект запустят в эксплуатацию в 2022 году.

Водовод дотянули из деревни Сянино до границы Глазова. Рабочие соединили его с действующим водопроводом. Теперь две нитки водовода будут дублировать друг друга на случай аварии. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Еще порядка 3,5 км труб необходимо провести до насосной станции в Сыге. После этого водовод будет запущен в эксплуатацию.

Строительство ведется в рамках концессионного соглашения. Монтажники используют пластиковые трубы, их гарантийный срок составляет 50 лет.

Ранее сообщалось, что в Симферополе в 2022 году планируют поменять 10 км сетей водоснабжения. Обновление коммуникаций оценивают в 1,2 млрд рублей.