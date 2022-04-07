СМИ обратили внимание на неявку части депутатов Италии на выступление Зеленского
Парламент Италии необычно отреагировал на обращение президента Украины Владимира Зеленского 22 марта. Каждый третий депутат не явился на выступление украинского лидера. На это обратила внимание журналист издания Politico Ханна Робертс в среду, 6 апреля.
«Когда в марте президент Украины Владимир Зеленский выступил перед итальянским парламентом, бросалось в глаза количество пустых мест. По оценкам, каждый третий парламентарий не присутствовал», — заявила она, сославшись на данные газетs Il Fatto Quotidiano, которая сообщала, что, по подсчетам, в зале присутствовало 580 парламентариев из 945.
По словам Робертс, неявка парламентариев на выступление Зеленского стало подтверждением того, что Россия имеет много друзей в Италии.
Она отметила, что в парламенте Италии существует солидный блок, состоящий из правых и левых политиков, которые выступают против поставок оружия на Украину и планов итальянского правительства по увеличению военных расходов.
В качестве примера она указывает на депутата Вито Коменчини, который посчитал, что присутствие на заседании с Зеленским было бы неуважительно по отношению к народу Донбасса.
6 апреля евродепутат от Италии Франческа Донато заявила, что сомневается в достоверности данных о массовой гибели мирных жителей в Буче. Евродепутат отметила, что предложения о введении полного эмбарго на российский газ на основании фактов о Буче абсолютно неприемлемы для экономики Италии. Донато выступила за проведение независимого расследования, чтобы «прояснить динамику событий и установить реальную ответственность за убийство гражданских лиц». Евросоюз она призвала быть беспристрастным и объективным в этом вопросе.
При этом, 7 апреля, МИД Италии объявило о высылке 30 российских дипломатов из страны. Как сообщил глава министерства Луиджи Ди Майо, сотрудников российской дипмиссии высылают по соображениям «национальной безопасности». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что руководство Италии заняло неприличную позицию в вопросе антироссийских санкций.
Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как 24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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