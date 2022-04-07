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СМИ обратили внимание на неявку части депутатов Италии на выступление Зеленского

Politico: парламент Италии необычно отреагировал на обращение Зеленского
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Парламент Италии необычно отреагировал на обращение президента Украины Владимира Зеленского 22 марта. Каждый третий депутат не явился на выступление украинского лидера. На это обратила внимание журналист издания Politico Ханна Робертс в среду, 6 апреля.

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«Когда в марте президент Украины Владимир Зеленский выступил перед итальянским парламентом, бросалось в глаза количество пустых мест. По оценкам, каждый третий парламентарий не присутствовал», — заявила она, сославшись на данные газетs Il Fatto Quotidiano, которая сообщала, что, по подсчетам, в зале присутствовало 580 парламентариев из 945.

По словам Робертс, неявка парламентариев на выступление Зеленского стало подтверждением того, что Россия имеет много друзей в Италии.

Она отметила, что в парламенте Италии существует солидный блок, состоящий из правых и левых политиков, которые выступают против поставок оружия на Украину и планов итальянского правительства по увеличению военных расходов.

В качестве примера она указывает на депутата Вито Коменчини, который посчитал, что присутствие на заседании с Зеленским было бы неуважительно по отношению к народу Донбасса.

6 апреля евродепутат от Италии Франческа Донато заявила, что сомневается в достоверности данных о массовой гибели мирных жителей в Буче. Евродепутат отметила, что предложения о введении полного эмбарго на российский газ на основании фактов о Буче абсолютно неприемлемы для экономики Италии. Донато выступила за проведение независимого расследования, чтобы «прояснить динамику событий и установить реальную ответственность за убийство гражданских лиц». Евросоюз она призвала быть беспристрастным и объективным в этом вопросе.

При этом, 7 апреля, МИД Италии объявило о высылке 30 российских дипломатов из страны. Как сообщил глава министерства Луиджи Ди Майо, сотрудников российской дипмиссии высылают по соображениям «национальной безопасности». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что руководство Италии заняло неприличную позицию в вопросе антироссийских санкций.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как 24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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