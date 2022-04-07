Даниил Abeldos Абельдяев стал чемпионом России 2022 по интерактивному футболу

Гранд-финал Чемпионата России по интерактивному футболу прошёл 3 апреля в киберспортивном комплексе YOTA Арена. В финальном матче Даниил Abeldos Абельдяев победил Максима ZaykaPoehali Борисова со счетом 2:0. Третьим стал Павел Pablo Скуратов, который обыграл Роберта Ufenok77 Фахретдинова в игре за бронзу.

Чемпионат России по интерактивному футболу организован Федерацией компьютерного спорта России и Российским футбольным союзом. В финале сыграли восемь сильнейших киберфутболистов страны. Матчи проходили в футбольном симуляторе FIFA 22 на игровых консолях PlayStation 5 в режиме FUT (FIFA Ultimate Team). Общий призовой фонд турнира — 1 миллион рублей.

Помимо основных матчей, гостей и зрителей LAN-финала ждала развлекательная программа и специально оборудованная фриплэй-зона. В перерывах между этапами финала прошли шоу-матч и автограф-сессия. В них приняли участие популярные блогеры и комментаторы: Иван Slame Занин, Никита Finito Куриленко, Максим Goodmax Гутник, Герман gromjkeee Громов, Артем RisenHaha Кузьмин, Роман Нагучев и Сергей Kefir Никифоров.

Студию аналитики посетили советник президента РФС Алексей Смертин и чемпион мира по пляжному футболу 2021 Андрей Котенев.

Трансляции, новости и информация о ходе турнира были доступны в официальных группах РФС и ФКС России в социальных сетях: https://vk.com/teamrussia_efootball, https://vk.com/teamrussia, https://vk.com/resf, https://ok.ru/resf, а также на канале ФКС России в Rutube.