Врач назвала необходимую вещь в аптечке у людей старше 35 лет

У людей старше 35 лет в домашней аптечке обязательно должен находиться тонометр. Об этом в четверг, 7 апреля, заявила главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева.

«В семье, которая имеет людей разного возраста, всегда желательно иметь тонометр, термометр. Обязательно нужно иметь тонометр начиная с 35 лет и старше. Желательно контролировать артериальное давление, чтобы знать, оно нормальное или повышается, и тогда необходимо искать причину повышения», — рассказала она «РИА Новости».

Журавлева пояснила, что повышенное артериальное давление может наблюдаться и у людей в молодом возрасте. В этом случае она посоветовала проконсультироваться с врачом и выяснить, есть ли какие-то заболевания и причины, которые требуют контроля уровня давления.

Фармаколог подчеркнула, что до 18 лет тонометр не требуется, если нет подтвержденного сердечно-сосудистого заболевания. Однако врач отметила, что иногда в период пубертатного созревания у подростков возникают различные нарушения тонуса сосудов, но это, как правило, не требует длительного медикаментозного лечения, дополняет «Газета.Ru».

4 апреля главный внештатный специалист минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицины) Роман Горенков заявил, что снизить артериальное давление без лекарств помогает переход на менее калорийную пищу и физическая активность.

Он также отметил, что понизить повышенное давление могут прогулки. По его словам, человек в среднем возрасте за сутки должен сделать не менее 10 тыс. шагов — 8,5 км.