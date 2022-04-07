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Захоронения приостановили на кладбище под Нижним Тагилом

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В селе Покровское под Нижним Тагилом приостановили захоронение умерших. Администрация муниципалитета занялась переоформлением земельного участка.

По данным ИА «ТагилСити.Ру», власти намерены расширить кладбище. На данный момент ведутся мероприятия по изменению вида разрешенного использования земельного участка.

Сельское кладбище передано МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа». Учреждение спроектирует подъездные пути к новой территории. После этого кладбище снова передадут, на этот раз в МКУ «Служба пригородных кладбищ». Захоронения возобновятся после оформления всех документов.

В конце марта сообщалось об ограничении проезда автомобилей на кладбища Ставрополья. Речь идет о неделе перед Пасхой, а также днях перед Радоницей. Проход для пешеходов останется свободным.

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