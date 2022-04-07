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Войска ДНР освободили от ВСУ 160 населенных пунктов республики

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Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили 160 населенных пунктов на своей территории, которые были захвачены украинской армией. Об этом в четверг, 7 апреля, заявили в штабе территориальной обороны республики.

Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция
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«В настоящее время под нашим контролем находятся 160 населенных пунктов, включая Новогригоровку (Володарский район), Панновку, Суженку, Луговое, Садовое, Федоровку, Кальчиновку, Назаровку, Украинку, Республику, Ксеновку, Новоромановку, Сергеевку, Старченково, Перемогу, Приазовское, Шевченко (Першотравневый район), Ильичовское, Рыбацкое, Червоное, Широкую Балку», — сообщает штаб теробороны ДНР в Telegram.

Там отметили, что в настоящее время продолжается зачистка Мариуполя.

Ранее в этот же день представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что основные бои в центральной части Мариуполя уже завершены. По его словам, бои переместились в порт города и на территорию «Азовстали». Также, по оценке Басурина, в Мариуполе остается порядка 3 тыс. украинских военнослужащих.

5 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские националистические формирования в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск России и ДНР.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя несколько дней, 24 февраля, объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения республик.

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