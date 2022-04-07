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Жителя Оренбуржья будут судить за покушение на бывшую жену и ребенка

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В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство женщины, ее 13-летнего сына и матери. Обвинения предъявлены бывшему мужу потерпевшей.

По данным следствия, 49-летний житель Кувандыка пытался взорвать частный дом. Обвиняемый проник на территорию домовладения со взрывными устройствами и огнестрельным оружием. Довести задуманное до конца нападавшему помешало активное сопротивление потерпевших. Об этом сообщает «Урал56.ру».

54-летняя бывшая теща обвиняемого получила осколочные повреждения и огнестрельное ранение. У 13-летнего ребенка также обнаружены травмы от осколков. На данный момент их здоровью ничего не угрожает.

Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство двух и более лиц, а также по факту угрозы убийством. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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