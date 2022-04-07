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Европарламентарий призвала независимо расследовать провокацию в Буче

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Необходимо провести независимое международное расследование провокации в украинской Буче, а не принимать решения по санкциям против РФ без четкого понимания ситуации. Об этом в четверг, 7 апреля, заявила итальянский европарламентарий Франческа Донато.

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«Я считаю, в нем могут принять участие независимые наблюдатели, представители Красного креста, каких-то неполитических структур, ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — Ред.), нейтральных и смешанных политических групп, например, из Азии и с Запада, для большей объективности», — сказала Донато агентству «РИА Новости».

Политик отметила, что она не сомневается в том, что в Буче погибли мирные жители, однако необходимо понять, «кто они и кто их убил».

Парламентарий добавила, что в Евросоюзе намерены принимать радикальные решения по санкциям против РФ, такие как эмбарго на российские газ и нефть, за которые «европейские граждане заплатят высочайшую цену».

Украинская сторона 2 и 3 апреля начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

4 апреля в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

Вместе с тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию в Буче и дать ей процессуальную оценку.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу. После этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал провокацию в Буче попыткой украинской стороны прервать переговорный процесс и выдвинуть новые условия взамен прежних договоренностей касаемо проведения спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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